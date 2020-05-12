حالة_الطقس: هطول أمطار غزيرة بجازان ونجران وعسير والباحة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق الشرقية وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية تتحول جنوبية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.