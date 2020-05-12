في #إيران.. أكثر من 40700 شخص حصيلة ضحايا #كورونا في 316 مدينة

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 316 مدينة في إيران تجاوز 40700 شخص.

عدد الضحايا في كل من محافظات طهران بلغ 6830 شخصًا، وفي خراسان الرضوية 2950، وفي خوزستان 2260، وفي ألبرز 1615.

وفي كلستان 1261، وفي همدان 1100، وفي المحافظة المركزية 560، وفي إيلام 280 شخصًا. وعدد المصابين في المحافظات ومختلف المناطق بدأ يتزايد.

وقال مرداني عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: طهران وكيلان وسمنان وخوزستان من بين المحافظات التي كان أعداد المصابين فيها في ارتفاع في الأيام الأخيرة ولسوء الحظ، فإن الموجة الثانية من الوباء في محافظة خوزستان جاءت أشد بكثير مما كان متوقعا. وقد يحدث هذا المصير في محافظات أخرى.

وقال محافظ خوزستان: زاد عدد مرضى كورونا في خوزستان بنسبة 200٪ في الشهر الماضي وزاد عدد الداخلين إلى المستشفيات بنسبة 60٪ في ضواحي المدن بدأ تفشي كورونا بشكل حاد وإذا تطلب الأمر فسنواصل الإغلاق.

وقال بابي زاده عضو مجلس شورى النظام عن دزفول: دزفول تتصدر قائمة أزمة كورونا لكن بناء مستشفى المنطقة المركزية الذي مولته وزارة النفط وحددت وزارة الداخلية أرضًا له قد تأخر.