مكة: إغلاق محلات تجارية خالفت إجراءات #كورونا

ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة أمين ‎العاصمة المقدسة ومدير عام شؤون البلديات وجه رئيس ‎بلدية محافظة الجموم بإغلاق خمسة محلات تجارية وذلك ضمن جولات مفاجئة على الأسواق في المحافظة.

‏وجاءت الجولات المفاجئة للبلدية بمشاركة إدارة الخدمات وعدد من مراقبي الأسواق للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس ‎كورونا المستجد.

‏وفور رصد عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية ووجود ازدحام داخل بعض المحلات، وجه رئيس البلدية بإغلاق المحلات المخالفة وفرض الحد الأقصى من الغرامات على أصحابها.

وتحرص أمانة العاصمة المقدسة وبكل فروعها كل الحرص على توفر المواد الغذائية وأن تكون موافقة للشروط والمقاييس وتباع وفق الطرق السليمة وتفرض الإحترازات التي تساهم بحماية المستهلك من انتشار فيروس كورونا.