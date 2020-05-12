لا وفيات بفيروس #كورونا في الصين منذ 27 يوماً

أعلنت الصين أنها لم تسجل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، بعد يومين متتاليين من تزايد الإصابات التي غذّت المخاوف من موجة تفش ثانية.

ورغم أن الصين تمكنت من السيطرة على الفيروس إلى حد كبير، إلا أنها لا تزال على المحك، خشية أن تقوض موجة ثانية جهود إعادة الاقتصاد إلى الحياة.

وعادت الإصابات إلى الظهور في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان، البؤرة الأولى للفيروس، وفرضت السلطات اجراءات الإغلاق في مدينة شولان في شمال شرق الصين الأحد بعد رصد بؤرة للفيروس هناك.

والإثنين أبلغت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، 17 إصابة جديدة، 5 منها في ووهان، و7 وافدة من الخارج.

وقبل يوم، أعلنت الصين أول زيادة برقم مزدوج في الإصابات على الصعيد الوطني منذ نحو 10 أيام، بعدتأكيد 14 إصابة جديدة. وشهدت ووهان أيضاً أول إصابة جديدة بها منذ نحو شهر.

ولليوم الـ27 على التوالي، لم تسجل أي وفيات على المستوى الوطني، فيما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.

وعاد معظم الطلاب إلى المدرسة في بكين الإثنين بعد أسابيع من عودة طلاب المراحل الثانوية الأخيرة فقط في العاصمة.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي في الصين حوالى 83 ألف وأكثر من 4600 وفاة، حسب الحصيلة الرسمية.