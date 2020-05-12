شاهد بالصور: ‏”كوبري” مصري يثير الجدل بسبب ملاصقته للعقارات السكنية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعية بعشرات الالاف من الردود بعد تداول صور تظهر انشاء كوبري في وسط العمارات السكنية بمحافظة الجيزة في مصر.

وكشفت مصادر داخل وزارة الإسكان المصرية أن العمارات القريبة من كوبري محور الزمر مخالفة وعددها حوالي 4 عقارات ولها بروز بمحيط كوبري محور ترعة الزمر بالجيزة الذي يمر بشارع نصر الدين.

واجمع عدد كبير من المتابعين على أنه ليس هناك اي خطأ في التنفيذ وبحسب ماورد من اشراف المشرواع فإنه ستتم ازالة العقارات المخالفة من طريقه.

وبالعودة لتفاصيل الحدث المثير فقد أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن محور ترعة الزمر “وهو المشروع مثار الجدل”، محور مرورى هام، وسيفيد المنطقة بأكملها، وبخصوص العمارات المتداخلة معه، أوضح أن هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتى سيتم إزالتها.

وأشار إلى أن هناك عمارات مخالفة لا تعويض لها، بعد نزع الملكية، وقد يصرف لسكانها تعويض اجتماعى بعد أعمال الإزالات.

واستغل الجهاز المركزى للتعمير فترة حظر التجوال فى تركيب الكمرات المعدنية لكوبري تقاطع محور ترعة الزمر مع شارع الهرم، للاسراع فى إنجاز المشروع القومى الهام، الذى يُنفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان.