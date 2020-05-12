اعتقالات أمنية واسعة تطال الأحوازيين.. وخطف مواطن بمدينة بوشهر

أفادت مصادر أحوازية، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية وسعت منذ أسابيع حملات الاعتقالات المسعورة ضد المواطنين الأحوازيين، في شتى مدن وقرى القطر الأحوازي المحتل.

وأوضحت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن هذه الحملة شملت اعتقال وخطف مواطن أحوازي يوم السبت الماضي الموافق 9 مايو الجاري، في مدينة بوشهر جنوب الأحواز المحتلة، واقتادته إلى مكان مجهول.

وبينت المصادر أن المواطن الأحوازي هو عارف جاسم شموسي (35 عاما)، ناشط في الحقل الدعوي والثقافي، ومن سكان حي الملاشية الذي يقع جنوبي مدينة الأحواز العاصمة، واعتقل من قبل المخابرات الفارسية في مدينة بوشهر، التي تبعد عن مسكنه الأصلي بحوالي 160 كم.

وأشارت إلى أنه انتقل إلى “بو شهر” خشية اقتحام بيته في الملاشية قبل شهرين، برفقة زوجته وابنته الوحيدة.

ويعد حي الملاشية أكبر حي سكني لمواطنين عرب أحوازيين ولا يوجد مستوطن فارسي واحدٍ بينهم، ويتعرض سكان المنطقة لأبشع أنواع العنصرية والتمييز والاستهداف، إضافة إلى الاعتقالات المستمرة بحق أبنائه الذين ناهضوا كل أشكال التمييز العنصري، ومشاريع سلطة الاحتلال الإيراني لأرض الأحواز وعبروا عن ذلك في مناسبات عديدة.