الكويت: 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المصابين 10277، إضافة إلى تسجيل 10 حالات وفاة.

وأوضح الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم الوزارة، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين.

وبين المتحدث أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 158، منها 84 مستقرة، و74 حالة حرجة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد – 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7101 حالة.

وكشف السند أن حالات الإصابة الـ991 تضمنت 138 حالة لمواطنين كويتيين، و300 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و222 مصريين، و118 بنغلاديشي، وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 194 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101 حالة.