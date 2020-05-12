إصابات #كورونا اليوم.. الرياض تتصدر بـ443 يليها مكة 407 ثم جدة 306 حالات

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 443، مكة المكرمة 407، جدة 306، المدينة المنورة 176، الهفوف 91، الدمام 78، الخبر 74، المجمعة 57، جدة 42، الجبيل 33، تبوك 27، الظهران 18، قرعة 18، حزم الجلاميد 18، القطيف 17، بيش 17، الطائف 16، حائل 16، الخرج 10، نجران 5.

كما شملت المدن التي سجلت حالات إصابة، خميس مشيط 4، وادي الدواسر 4، صفوى 3، حوطة بني تميم 3، الدلم 3، الدرعية 3، محايل عسير 2، بيشة 2، حفر الباطن 2، القنفذة 2،ليلى 2، وحالة واحدة في كل من بقيق، بريدة، عقلة الصقور، سبت العلاية،رابغ، المظيلف، نمرة، سكاكا، القريات، ثادق، شقراء، حريملاء.