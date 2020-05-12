أمانة جدة تتفاعل مع مقطع فيديو لسوق عشوائي مكتظ بالمتسوقين والباعة الجائلين بباب مكة

تفاعلت أمانة جدة مع مقطع فيديو لمواطن صوره في إحدى أسواق باب مكة وعالجت الموقع من خلال رشه وتعقيمه وإزالة البسطات بالاشتراك مع الجهات الأمنية، فيما صادرت بلدية جدة التاريخية 710 كيلو خضروات من باعة جائلين بأسواق باب مكة، وأغلقت 27 محلًّا تجاريًّا مخالفًا، وأزالت 17 بسطة وعربة.

وتمكنت الفرق وبدعم أمني من مداهمة الموقع، حيث كان يشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي، حيث تم تنظيف وتعقيم هذه المواقع.

وكان مواطن قد وثّق مقطع فيديو لعمالة تبيع على بسطات عشوائية بباب مكة وسط ظهور تجمعات كبيرة من المتسوّقين، وطالب حينها الجهات المختصة بضرورة معالجة الوضع وإنهاء هذه الأمور المخالفة.