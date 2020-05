ترامب يشيد بقرار السعودية خفض إنتاجها من النفط: يدعم شركات الطاقة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن التوقعات بشأن شركات الطاقة الأمريكية تتحسن بعد قرار المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها من النفط مما دعم بدوره أسعار الخام العالمية.

وأضاف “ترامب”، في تغريدة: “أسعار النفط الخام ترتفع مع خفض السعودية لمستويات الإنتاج. شركات الطاقة الأمريكية العظيمة التي بها ملايين الوظائف بدأت تبدو جيدة جدا مجددا” مشيرا إلى تراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

Crude Oil prices going up as Saudi Arabia cuts production levels. Our great Energy Companies, with millions of JOBS, are starting to look very good again. At the same time, gasoline prices at record lows (like a big Tax Cut). The BEST of all Worlds. “Transition To Greatness”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020