ترامب يشيد بقرار السعودية خفض إنتاجها من النفط: يدعم شركات الطاقة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن التوقعات بشأن شركات الطاقة الأمريكية تتحسن بعد قرار المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها من النفط مما دعم بدوره أسعار الخام العالمية.

وأضاف “ترامب”، في تغريدة: “أسعار النفط الخام ترتفع مع خفض السعودية لمستويات الإنتاج. شركات الطاقة الأمريكية العظيمة التي بها ملايين الوظائف بدأت تبدو جيدة جدا مجددا” مشيرا إلى تراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.