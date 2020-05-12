هل يقترب جيوفينكو من إنتر ميلان بعد توصية من كونتي؟

قالت تقارير صحافية إيطالية، إن محترف فريق الهلال سيباستيان جيوفينكو، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي بعد تلقيه عدة عروض من أندية إيطالية.

وذكرت التقارير أيضًا أن مدرب نادي إنتر ميلان أنطونيو كونتي أوصى إدارة الإنتر بالتعاقد مع جيوفينكو في الفترة المقبلة.

وبدأ جيوفينكو مسيرته في نادي يوفنتوس الإيطالي عام 2006م في موسمه الأول، ساعد الفريق الكبير على الفوز باللقب وكسب الترقية إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ليثبت نفسه كأحد اللاعبين الواعدين برقمه 10.

بعد نجاحه في دخول التشكيلة الأساسية، قضى فترات ناجحة على سبيل الإعارة مع الأندية الإيطالية منها إمبولي وبارما، حيث نضج كلاعب، قبل أن يعود إلى يوفنتوس في عام 2012، عند عودته إلى نادي تورينو، فاز باللقب مرتين متتاليتين في الدوري، لكنه كافح مرة أخرى للحفاظ على مكانه مع الفريق.

نتج عن هذا تحرك رفيع المستوى إلى الدوري الأمريكي لتورونتو في مطلع عام 2015، في صفقة جعلت منه اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري بعد انضمامه إلى النادي الكندي، سرعان ما أثبت جيوفينكو أنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري الأمريكي الممتاز.

خلال عامه الأول مع النادي، كسر العديد من الأرقام القياسية في الدوري، كما ساعد تورونتو إف سي في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وفاز جيوفينكو بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في مسابقة الدوري الأمريكي[10]، وجائزة MLS Newcomer of the Year، وجائزة MLS MVP.

في عام 2016، فاز بأول لقب له مع نادي تورنتو لكرة القدم وبطولة كندا لعام 2016، كما أصبح أفضل هدافًا في تاريخ النادي، مما ساعد النادي على التأهل إلى بلاي أوف مرة أخرى، ليصل إلى نهائي كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

في عام 2017، فاز ببطولته الكندية الثانية، وحاز على جائزة جورج جروس التذكارية لأفضل لاعب في المسابقة، واستحوذ على درع الجماهير، كما فاز ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2017 مع تورنتو إف سي، للحصول على ثلاثية محلية.

في عام 2018، ساعد جيوفينكو تورنتو في الوصول إلى نهائي دوري أبطال كونكاف، وحصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، كما حصل على البطولة الكندية الثالثة على التوالي مع النادي على الرغم من فشل نادي تورونتو في التأهل إلى بلاي أوف.

على المستوى الدولي، مثل جيوفينكو إيطاليا على جميع المستويات منذ أن اُستدعي من قبل فريق تحت 16 عام 2003، على مستوى الشباب، شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 مع الفريق الإيطالي تحت 23 سنة، وساعد فيما بعد إيطاليا تحت 21 عامًا على الوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كرة القدم الأوروبية تحت 21 سنة UEFA.

ظهر لأول مرة مع الفريق الإيطالي في عام 2011، وشارك لاحقًا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012 UEFA؛ محققًا مع منتخب بلاده لقب الوصيف، وفي كأس القارات 2013؛ فوزهم بميدالية برونزية (المركز الثالث)، وكذلك سجل هدفه الدولي الأول خلال البطولة.

قدم أول مباراة له مع نادي الهلال في 12 فبراير 2019 على ملعب جامعة الملك سعود، حيث دخل بديلًا لأندريه كاريو في الدقيقة 62′ واستطاع أن يحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 80′ بعد تمريرات موفقة بينه وبين الهداف الحالي لنادي الهلال بافيتمبي غوميز، لتنتهي المباراة بالفوز 4-1 على نادي القادسية.[42] عند انضمامه للنادي كان الهلال ينافس في 4 بطولات: دوري المحترفين السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا والبطولة العربية، شارك فيها جميعها ما عدا الأخيرة والتي تم إدراج 4 أجانب آخرين حسب القوانين.

في 23 أبريل 2019، أثناء مباراة إياب نادي الهلال ضد نادي الاستقلال الإيراني في بطولة كأس آسيا سجل جيوفينكو الهدف الوحيد في المباراة ما أبقى النادي في صدارة مجموعته والتأهل لدور ال16. وبهذا الهدف أصبح جيوفينكو من اللاعبين القلة الذين أحرزوا أهدافًا في بطولة 3 قارات (دوري أبطال أوروبا، وبطولة الكونكاف، ودوري أبطال آسيا).