الرياض: ضبط 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مزيفة

تمكنت شرطة الرياض من ضبط تشكيل إجرامي، اليوم الثلاثاء، بعد ارتكاب أفراده عددا من الجرائم الإلكترونية.

وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على 3 وافدين من الجنسية البنجلاديشية (في العقد الرابع من عمرهم)، في منزل بحي العزيزية جنوب الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وأوضح العقيد “التويجري”، في بيان، أنه تم ضبط 4548 شريحة لعددٍ من الشركات بحوزتهم، و119 جهاز جوال و15 جهاز قارئ بصمة، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات.

وأكد أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.