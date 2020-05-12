إغلاق 9 منشآت غذائية في نطاق بلدية بحرة الفرعية بمكة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية، 9 منشآت غذائية، لمخالفات في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المهندس رائد بن ناصر الشريف، رئيس بلدية بحرة، إنه تم “إغلاق 9 منشآت غذائية لعدة أسباب، أبرزها عدم التزام العمال بالإجراءات الاحترازية”. مؤكدا أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها بصفة مستمرة، على جميع المنشآت الغذائية.

وناشد المهندس الشريف، المواطنين والمقيمين، ضرورة التأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا وذلك حرصا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وأكد أن الأمانة تناشد في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.