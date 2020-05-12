ضبط مسلخ عشوائي مخالف بالقطيف.. وإتلاف أكثر من 17 طن مواد غذائية فاسدة

تمكنت الفرق الميدانية بأمانة المنطقة الشرقية، أمس، من ضبط مسلخ عشوائي بالقطيف ومخالف للاشتراطات واللوائح البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف رصد المزارع المُخَالفة.

وقالت الأمانة أنها أتلفت 17 طن لحوم وأحشاء الحيوانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط عدد من العمالة لا يحملون تراخيص نظامية إضافة إلى افتقادهم للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة، وعدم أهلية المكان لهذا النوع من الأنشطة، مما قد يتسبب في نشر الأمراض ونقل العدوى.

وحذرت الأمانة من الذبح العشوائي لما له من نتائج سلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة بسبب غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، الأمر الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، وأيضًا يعرض الذبائح للفساد بسبب تعرضها للملوثات الخارجية, مؤكدةً أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم.