رائد برامج المقالب.. وفاة الممثل المصري إبراهيم نصر

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، وفاة الفنان إبراهيم نصر، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويعد برنامج “الكاميرا الخفية” أشهر ما قدمه الفنان إبراهيم نصر، إضافة إلى مشوار فني طويل قدم خلاله أعمالا سينمائية وتلفزيونية عديدة.

من جانبها، نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، كما قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إنه “أحد صناع البهجة في عالم الكوميديا، ويعد أسلوبه مدرسة مستقلة ومميزة”.

يذكر أن الفنان إبراهيم نصر ولد في القاهرة عام 1946 وتخرج في كلية الآداب.

بدأ “نصر” مشواره الفني بتقليد الفنانين وشارك في برامج الأطفال قبل أن يقدم عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، وكان أبرز أعماله برنامج “الكاميرا الخفية” الذي حقق له شهرة واسعة داخل مصر وخارجها وابتكر من خلاله شخصية زكية زكريا وصنع فيلما بعنوان “زكية زكريا في البرلمان” عام 2001.

وشيعت جنازة الفنان الراحل من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية قبل أن يوارى الثرى بمقابر الأسرة.