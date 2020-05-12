شركاء الحكم في السودان يوصون بإقالة وزير الصحة على خلفية إدارته لأزمة كورونا

أوصى ثلاثي الحكم في السودان، بإقالة وزير الصحة أكرم على التوم، وذلك على خلفية إدارته لأزمة فيروس كورونا واتخاذه قرارات خاطئة في معالجة الأزمة، وذلك حسب ما أعلنته مصادر لـ”العين”.

وأضافت المصادر أن مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير، عقدت اجتماعًا، الخميس الماضي، تناول كيفية التصدي للوباء الذي اجتاح العالم، لافتة إلى أن الاجتماع انتهى بتوصية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بإقالة وزير الصحة بسبب القرارات الخاطئة في أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن ثلاثي الحكم في السودان وضعوا خطة من 7 محاور للتعامل مع الأزمة، لافتة إلى أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.

يذكر أن السودان سجلت 1526 حالة إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة 72 شخصا في البلاد.