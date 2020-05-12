أجواء أبها تتعطر بشذى الآلاف من شجرة ‘جاكرندا’ في ربيع 2020

حينما رسم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ملامح رؤية 2030 كان ضمن أهدافه أنسنة المُدن، وخلق بيئة جيّدة وجذّابة في السعودية، وإثر ذلك تزيّنت مدينة أبها بالآلاف من شجرة ‘الجاكرندا’ التي وجه ولي العهد بتكثيف زراعتها لتكون لوحة جمالية تتزين بها شوارع وميادين المدينة، ومع حلول فصل الربيع اكتست الأغصان الكثيفة أزهارًا بنفسجية وأرجوانية يفوح شذاها في الأرجاء.

ويتمثّل الطموح الأسمى لبرنامج جودة الحياة 2020 في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030. وفي حين يشير الطموح العام إلى ثلاث مدن في المملكة، فإن هذا البرنامج يسعى في الواقع إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء البلاد، بصورة عامة، من خلال تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين.

وأضفت شجرة “جاكرندا” طيفاً زاهياً على جمال الطبيعة في مدينة أبها، التي تتساقط أزهارها بعد حوالى الشهر وفي بعض الأنواع تكتسي الزهرة اللون الأبيض، وأوراق شجرتها مركبة ريشية فردية متقابلة ولونها أخضر وترتب الأوراق على الساق ترتيبًا تبادليًا، أما فروعها فهي مقوسة، على شكل مظلة مقلوبة وهذا يجعلها إلى جانب حجمها الكبير في مرحلة النضج شجرة وارفة الظلال.

ويضم نوع “الجاكرندا” حوالي 45 نوعاً ما بين أشجار وشجيرات، وهي أشجار متساقطة الأوراق في المناطق التي تتعرض لفترات برد قارس، ودائمة الخضرة في المناطق المعتدلة.وتنمو الشجرة لتصل إلى ارتفاع يزيد عن 18 مترًا، وهي سريعة النمو، ويتم زراعتها للظلال وتزيين الشوارع والحدائق العامة.

وتتشكل ثمارها على هيئة جراب دائري جاف وصلب بني اللون يتراوح حجمه بين 1 – 3 بوصات ويتطور عادة في أواخر الصيف، وتتكون داخله البذور.وتتكاثر هذه الشجرة طبيعيًا بالبذرة في شهري مارس وأبريل، كما يمكن زراعتها بالبذور طوال السنة إذا كانت في محمية أو تزرع ببعض الطرق المستحدثة مثل أوعية التنبيت أو داخليًا لحين أن يقوى عودها، أو بالعقل في شهري فبراير ومارس.