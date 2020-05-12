“الإسكان التنموي” يقيم ورشة تدريبية افتراضية لمتطوعي الإسكان .. عاجل

أقام “الإسكان التنموي” ممثلا بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية دورة تدريبية عن بعد لمتطوعي الإسكان شارك فيها ٧٥ متدرباً ومتدربة من أبناء المنطقة الشرقية.

وتناولت الدورة عدة محاور ترتكز على المجال التطوعي وكان من أبرزها (التعريف بمنصة العمل التطوعي وأنواع الحسابات فيها، شرح طريقة التسجيل وإنشاء الحساب كمتطوع، وكيفية تسجيل الفرص التطوعية الإسكانية)، إذ شارك بالحضور متدربون من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث ممثلا بالجمعيات الأهلية.

وتوزعت نسبة المتدربين للذكور ٤٣٪؜ والإناث بنسبة ٥٧٪؜، فيما كانت نسب المؤهل التعليمي كالآتي (ابتدائي: ٢.٧٪؜، متوسط: ٢.٧٪؜، ثانوي: ١٩.٨٪؜، جامعي:٧٠.٣٪؜، دراسات عليا: ٤.٥٪؜).

فيما كانت نسب التوزيع الجغرافي مقسمة على النحو الآتي (الدمام: ٤٤.٦٪؜، الخبر: ٢٩.٤٪؜، الأحساء: ٧.٨٪؜، الظهران: ٣.٢٪؜، القطيف: ٣٪؜، حفر الباطن: ٢.١٪؜، ونسبة ٩.٩٪؜ لمدن ومحافظات أخرى في المنطقة).

وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن برامج التدريب والتأهيل التي يعقدها “الإسكان التنموي” بشكل مستمر في جميع مناطق المملكة، لتعزيز العمل التطوعي والمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصل لمليون متطوع على مستوى المملكة.