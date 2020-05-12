جامعات سعودية ردا على متحدث هيئة تقويم التعليم: لم يتم التنسيق معنا بشأن إجراء #الاختبار_التحصيلي

علقت جامعات سعودية،اليوم على ما صرح به المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم بخصوص التنسيق مع الهيئات و الجامعات بشأن اجراء الاختبار التحصيلي، نافية ما قاله متحدث الهيئة في المؤتمر الصحفي.

و من جانبها قالت جامعة الملك سعود في تغريدة على “تويتر”: “إشارة إلى ما ذكره المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة يوم الاثنين 11 مايو من وجود تنسيق بين الهيئة والجامعات بخصوص إجراء الاختبار التحصيلي حضورياً أو عن بُعد؛ توضح جامعة الملك سعود أنه لم يتم التنسيق معها بذلك الخصوص.

و صرحت جامعة جازان بالقول : “بناء على ما أورده المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة يوم الاثنين 11 مايو 2020 عن: وجود تنسيق بين الهيئة والجامعات بخصوص إجراءات الاختبار التحصيلي حضوريا أو عن بُعد. تؤكد جامعة جازان أنه لم ينسق معها بهذا الخصوص.

و كان متحدث هيئة تقويم التعليم قد أكد في رده على سؤال طرحته صحيفة “الوئام” بخصوص التنسيق بين هيئة تقويم التعليم والجامعات لإيجاد معايير قبول بديلة في حال عدم إقامة الاختبار التحصيلي أن هناك تنسيق يتم بالفعل