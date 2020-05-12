مصادرة و إتلاف طن من الأسماك الفاسدة في مكة

‏ ‏⁧‫تمكنت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ ممثلة في ⁧‫ بلدية المسفلة الفرعية‬⁩ وضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة المخالفين و إمتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية ⁧‫وضمن غذاؤكم أمانة‬⁩ .

‏مصادرة و إتلاف طن من الأسماك الفاسدة و المجهولة المصدر في موقع مخالف في الكدوة .

وتحرص أمانة العاصمة المقدسة وبكل فروعها كل الحرص على توفر المواد الغذائية والاستهلاكية وأن تكون موافقة للشروط والمقاييس وتباع وفق الطرق السليمة والصحية وهي بدورها تفرض الإحترازات التي تساهم بحماية المستهلك من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو المغشوشة .