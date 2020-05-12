الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة ويحبط هجوما في مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف القوات شرقي مدينة مصراتة.

وقال بيان الجيش الليبي إن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مسيرة حاولت الإغارة على مواقع الوحدات في منطقة الشويرف غرب منطقة بوقرين شرقي مصراتة.

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حربا ضد الإرهاب لأجل تحرير طرابلس التي تقع في قبضة الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج ويعاونها مرتزقة موالين لتركيا.

وفي وقت سابق كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أرسلت دفعات كبيرة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، لكنهم فشلوا في إنجاز طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فيما تمكنت قوات الجيش الليبي من إسقاط أكثر من 90 طائرة تركية مسيرة من نوع بيرقدار منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل 2019.

وخلال الشهر الماضي، دمّر الجيش الوطني الليبي أكثر من 13 طائرة عسكرية ومسيرة تركية، كما استهدف بغارات جوية غرفةَ التحكم بالمسيّرات التركية، في قاعدة معيتيقة.

وفي حصيلة شهر مارس الماضي، قتل أكثر من 15 جندياً تركياً، ونحو 120 من المرتزقة، الذي يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق. كما أسقط الجيش الوطني الليبي 12 مسيّرة تركية.