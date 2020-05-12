مبادرة الدعم التنموي بالرياض تقدّم مساعدات بتكلفة 81 مليون ريال لمليوني مستفيد

كشفت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا عن مشاركة أكثر من 115 جمعية و25 شركة في المساعدات الإغاثية والنقدية والطبية والغذائية والإرشادية التي قدمتها المبادرة خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة لما يقارب مليوني مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها .

واشتملت المساعدات التي شارك بأعمالها الميدانية أكثر من 27 الف متطوع على توزيع اكثر من 932 الف وجبة وسلة تموينية وافطار صائم ، و 60 طناً من التمور على المستفيدين ، بينما وصلت المبالغ المصروفة على المساعدات الطبية إلى اكثر من 650 الف ريال ، وتسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ تجاوز المليوني ريال كما وصلت المبالغ المخصصة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق إلى أكثر من 9 ملايين ريال بالإضافة الى المساعدة في شراء منزلين واكمال بناء منزل في حين قدمت المبادرة برامج توعية وتدريب لما يقارب مليون ونصف المليون مستفيد ليتجاوز اجمالي الدعم 81 مليون ريال ، وقد قدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. يوسف بن مسفر السيالي شكره وتقديره لرجال الأعمال والشركات المشغلة وبعض المؤسسات المجتمعية الأخرى التي إنضم اليها مؤخراً المستشفى السعودي الألماني على دعمهم للمبادرة بوصفهم جزء لايتجرأ من النسيج الاجتماعي للدولة _حفظها الله_.

يذكر أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها الدكتور السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.