خبير الأوبئة بالبيت الأبيض يحذر ترامب: إعادة فتح الاقتصاد “خطورة بالغة”

حذّر خبير الأوبئة انتوني فاوتشي، وهو شخص مهم في إدارة خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، الإدارة الأمريكية من نتائج وصفها بالخطورة البالغة، حال إعادة فتح الاقتصاد بشكل سريع.

وقال فاوتشي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إنه في حال إعادة تحريك الاقتصاد بشكل سريع قد يكون عدد الوفيات في الولايات المتحدة “أعلى” من الحصيلة الرسمية.

وأضاف أن “التداعيات يمكن أن تكون خطيرة جداً” في حال قررت ولاية أو مدينة أو منطقة إعادة فتح منشآتها الاقتصادية قبل أن تكون الشروط اللازمة قد توافرت، لا سيما تراجع عدد حالات الإصابة على مدى 14 يوماً.

وتحدث عن نتائج متواضعة لبعض العقاقير لعلاج كورونا، مشيراً إلى “تجارب على مستوى دولي للتوصل إلى علاجات لكورونا”.