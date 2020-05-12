“الزكاة والدخل”: 24 مليون ريال إجمالي المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال أسبوعين

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الثلاثاء، أن إجمالي المبالغ الواردة للزكاة عبر خدمة “زكاتي” بلغت ما يقارب 24 مليون ريال خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن المبالغ ستصرف على جميع الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أن أكثر من 55 ألف شخص حمّل تطبيق “زكاتي” على الهواتف الذكية خلال الأسبوعين، حيث وفّرت الهيئة هذه التطبيقات للتسهيل على الأفراد وتمكينهم من دفع زكاتهم إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمتي “بوابة زكاتي” و”هاتف زكاتي”.