السعودية تدين وتستنكر بشدة هجومي كابول وإقليم ننكرهار في أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن إدانة والاستنكار بشدة لهجومين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول، وإقليم ننكرهار شرق البلاد، وأديا لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وشهدت أفغانستان هجومين، الثلاثاء، استهدف الأول مستشفى توليد في كابول، وأسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، من بينهم رضع وممرضات، فيما قتل 37 شخصا على الأقل، في هجوم ثان استهدف جنازة شرقي البلاد.