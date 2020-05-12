“تقويم التعليم” و”الصحة” تتابعان تهيئة مراكز الاختبارات المحوسبة بالإجراءات الوقائية #الاختبار_التحصيلي

تابعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ووفد من وزارة الصحة تهيئة مراكز الاختبارات المحوسبة بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضمانا لسلامة الطلبة.

وأعلنت هيئة تقويم التعليم في وقت سابق فتح مراكز الاختبارات المحوسبة لتنفيذ الاختبارات عن بعد لمن لا تتوفر لديهم التجهيزات اللازمة لتأدية الاختبار التحصيلي في المنازل.

وأجرى وفد من مركز مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الثلاثاء، زيارة لإحدى مقرات الاختبارات المحوسبة؛ لمناقشة الإجراءات الاحترازية التي يجب تطبيقها لضمان سلامة الطلاب والموظفين.

ومن المقرر أن تصيغ الهيئة توجيهات المختصين من مركز مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة على شكل توجيهات توعوية وإرشادات تُرسل للطلبة بشكل مبكر، مع توفير المتطلبات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة الجميع بإذن الله.

جدير بالذكر أن نماذج الاختبارات جميعها ستكون متطابقة سواء لمن سيؤدونه في المنازل أو في مراكز الاختبارات المحوسبة.