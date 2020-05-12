تطبيق_توكلنا يوضح حقيقة غرامة الـ10 آلاف لتتبع مستخرج تصريح التنقل في #منع_التجول

أوضح تطبيق توكلنا، المعني بإصدار تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول، حقيقة ما نشر عن تطبيق غرامات تطل إلى 10 آلاف ريال عن طريق عملية تتبع المسجلين على التطبيق.

وردا على رسالة أحد المغردين، قال حساب التطبيق على تويتر “إن ما يتم تداوله بشأن غرامة 10 آلاف ريال عندما تطلب من التطبيق الخروج لمكان ما ويعطيك الضوء الأخضر لمدة ساعة فإنه يتابع تحركاتك، فإذا لم ترجع لنفس مكان سكنك فالمخالفة تكون من نصيب، غير صحيح جملة وتفصيلا”.

وأكد حساب التطبيق أن “تطبيق توكلنا تم تطويره بالتعاون مع وزارة الصحة لإصدار التصاريح المعتمدة للتنقل خلال فترة منع التجول، وما ذكر بالمنشور المتداول غير صحيح”.