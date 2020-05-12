جازان تتخذ أولى خطوات إحلال الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع و المرافق العامة

اتخذت أمانة جازان،اليوم، أولى الخطوات لإحلال الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع و المرافق العامة.

و بدأت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة تشغيل أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، في عدد من حدائق المحافظة، والخاضعة للدارسة والتطوير لتعميمها على المرافق العامة بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية شرعت في تنفيذ مشروع استبدال أعمدة الإنارة الخاصة بالشوارع والحدائق والساحات العاملة بالشبكة الكهربائية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية بنسبة إنجاز بلغت 60%، حيث تم تركيب 150 عمود إنارة في حدائق قريتي الجاضع والركوبة والحزام الجنوبي للمحافظة، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بحديقة قرية الجرادية، وأن البلدية ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة ستعمل على تعميم المشروع في الحدائق والساحات البلدية ، والمرافق الأخرى.

وأفاد المهندس دغريري أن تطبيق مثل هذه الأنظمة في المرافق الخدمية من شأنه أن يُسهم في إيجاد طاقة نظيفة، تواكب أهداف رؤية المملكة 2030، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الخطوة تمثل إحدى خطط الأمانة التي تعمل على تجربتها ودراسة الإيجابيات المنطوية عليها، وتعزيز تلك الإيجابيات، وصولاً إلى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة.