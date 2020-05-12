هيئة_تنظيم_الكهرباء توضح حقيقة ما يتم تداوله حول تخفيض التعريفة الكهربائية #عاجل

إشارة إلى مايتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تخفيض التعريفة الكهربائية ، تؤكد الهيئة بأنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية: https://ecra.gov.sa/ar-sa/ECRARegulations/ElectricityTariff/Pages/Tariffconsumption.aspx

كما تؤكد على ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

#هيئة_تنظيم_الكهرباء