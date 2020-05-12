تسريبات تكشف شكل ومزايا هاتف آيفون المقبل.. تعرف عليها

رغم أن وباء كورونا المستجد سيؤثر على مواعيد طرح هواتف شركة أبل الجديدة، لكن كشفت تسريبات حديثة شكل ومزايا جهاز آيفون 12 المقرر طرحه في أقرب وقت.

وفقا للتسريبات فإن أن هاتف آيفون المقبل سيدعم شبكات الجيل الخامس للاستمتاع بخيارات أكبر وسرعة أعلى.

وأفاد تقرير لبابليك ساينس بأن أبل ستغير من شكل الجهاز الجديد والذي ستصبح حافته مسطحة من جديد بدل الدائرية، ليكون قريب الشبه من آيفون 4.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز آيفون الجديد سيزود بمستشعرات متطورة فوق الشاشة، وسيكون حجم ذاكرة النفاذ العشوائي 6 جيجابايت مع آيفون 12 برو، أما مساحة التخزين الداخلية فستكون 128 غيغابايت، إضافة إلى إصدار بـ256 غيغابايت، مع استبعاد إصدار نسخة ثالثة من آيفون 12 بـ512 جيجابايت ، لكن ربما يكون هذا الحجم من التخزين في آيفون برو.

وبالنسبة للأسعار، فيكشف تقرير لموقع “فون أرينا” أن سعر الجهاز القادم من آيفون 12 نسخة 128 جيجابايت سيكون 649 دولارا، أما آيفون برو بنفس السعة التخزينية فسيبلغ سعره 999 دولارا، وإصدار 256 جيجابايت سيبلغ ثمنه 749 دولارا في الولايات المتحدة و1099 دولارا لآيفون 12 برو، و1299 دولارا لسعة تخزين 512 جيجابايت .