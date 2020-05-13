“الصندوق الصناعي”: هدفنا وصول نسبة المشاريع في المناطق الواعدة إلى 40% من القروض الممنوحة

قال صندوق التنمية الصناعية إن هدفه وصول نسبه المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة إلى 40% من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق.

وأطلق الصندوق عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، ومن أبرزها تأجيل إعادة هيكلة دفعات قروض عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الطبي المستحقة خلال 2020، مشيرين إلى أنه يتم النظر حاليا في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع الكبيرة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة قرض مالي مُعجّل للشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي المفتوح الذي عقد مساء أمس الثلاثاء بين مسؤولي الصندوق وأعضاء غرفة أبها وغرفة جازان وغرفة نجران وغرفة الباحة للتعريف بجهود الصندوق ومبادراته التي أطلقها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي؛ جراء تداعيات فايروس كورونا المستجد