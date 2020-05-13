بعد واقعة السؤل المهين للمرأة العربية.. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تستبعد عضو هيئة التدريس المسيء

⁩ قررت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة استبعاد عضو هيئة التدريس “المُسيء” وعدم السماح له بالعمل في الجامعة، بعدما ثبت وضعه سؤالا مُهينا للمرأة العربية في مادة اللغة الإنجليزية.

وقالت الجامعة في بيان “بالتحقق مما تم تداوله حول سؤال مسيء في مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضيرية، فقد ثبت وقوع المخالفة من قبل أستاذ المقرر، وأن تبريره بعد ذلك أمر غير مقبول، وبالتالي فقد صدر قرار رئيس الجامعة باستبعاد عضو هيئة التدريس وعدم السماح له بالعمل في الجامعة”.

وكان نشطاء وطلاب تداولوا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر سؤالا قالوا إنه ورد في امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضيرية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كان مفاده المقارنة بين المرأة العربية وغيرها حول العالم وتضمنت الاختيارات “ملفوفة، كبيرة، بدينة، أرخص”، ما رآه المتابعون والطلاب إهانة للمرأة العربية وتعديا في حقها، وطالبوا إدارة الجامعة بالتحقيق في الواقعة وإصدار إجراء حازم