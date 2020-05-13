هئية تقويم التعليم: الاختبار عن بُعد يلزم وجود كاميرا.. وهذا جواب من لديه طالبين بنفس المنزل

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إن من شروط إجراء الاختبار التحصيلي المنزلي وجود كمبيوتر مكتبي متصل بكاميرا الويب أو لاب توب يتوفر به خاصية كاميرا الويب.

وردا على استفسار أحد أولياء الأمور بشأن أن “لديه ولد وبنت توأم في الصف الثالث الثانوي ويختبران باليوم والوقت نفسهما فهل يأتي بكومبيوترين”، ردت الهيئة بأن كل طالب يحتاج إلى جهازا خاص به.

وأوضحت الهيئة أن الاختبار عن بعد مستمر لمن تتوفر لديهم المتطلبات التقنية لأداء الاختبار من منازلهم، ومن لا تتوفر لديهم المتطلبات التقنية سيتمكنون من أداء الاختبار في المقرات المحوسبة التابعة للهيئة والموزعة في مدن ومناطق المملكة.