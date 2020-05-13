الجوازات: إضافة حالتين لخدمة الرسائل والطلبات عبر #أبشر

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إضافة حالتين لخدمة “الرسائل و الطلبات” المتاحة عبر المنصة الإلكترونية (أبشر).

واشتملت الحالتين: “إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية، خدمة خرج ولم يعد” لجميع المستفيدين من خدماتها.

وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن للمستفيد تنفيذ خدمة ” الرسائل والطلبات” من خلال القيام بالدخول إلى حسابه في منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمات من “خدماتي”، الخدمات العامة، “الرسائل والطلبات”، اختيار قطاع “المديرية العامة للجوازات”، اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة والتي تشمل، إضافة إلى الخدمات الجديدة “مشاكل هوية مقيم، مشاكل التأشيرات، مشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات، مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية”، كتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على “إرسال”.