شرطة الرياض: ضبط شخص استولى على مركبة موظف تابع لشركة تسوية الحوادث بحي الخليج

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية بعد اعتدائه على موظف الشركة أثناء مباشرته لحادث مروري في حي الخليج والهروب بها.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري ، أن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية بعد اعتدائه على موظف الشركة أثناء مباشرته لحادث مروري في حي الخليج والهروب بها ، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة .