بلدية العمرة: إزالة 14 حوشَا مخالفا شمال مكة

شنت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولية، في منطقة السنوسية بمكة المكرمة، أسفرت عن إزالة 14 حوشًا بمساحة 9 آلاف متر.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، إن الفرق الميدانية رصدت التعديات في منطقة السنوسية، شمال مكة المكرمة، حيث حوّل المعتدون أراض بيضاء إلى قطع سكنية.

وأضاف المالكي بأن البلدية نظمت حملة لإزالة التعديات، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مؤكدا أنها لن تتهاون في تنفيذ إزالة أي تعديات على أراض حكومية أو خاصة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المتجاوزين.

وأشار المالكي إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.