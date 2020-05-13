تويتر لموظفيها: يمكنكم العمل من البيت.. للأبد

اقترحت شركة تويتر الأمريكية على موظفيها الاستمرار في العمل من المنزل “إلى الأبد” إذا أرادوا ذلك، لتكون أول شركة تقنيات تتخذ هذه الخطوة بعد جائحة كورونا.

وذكرت الشركة عبر بيان على موقعها الإلكتروني: “إن كان موظفونا في مركز ووضع يسمح لهم بالعمل من المنزل ويريدون الاستمرار في فعل ذلك للأبد، سنحقق لهم ذلك”.

وأكدت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن العاملين لديها بوسعهم العودة إلى مكاتبهم في جميع أنحاء العالم اعتباراً من سبتمبر المقبل تقريباً.

وتابعت المؤسسة التي يرأسها جاك دورسي “ستكون مكاتبنا ذات أجواء ترحاب ومضيافة، مع إجراءات احترازية إضافية، حين نقرر أن العودة للعمل بالمكاتب باتت آمنة”.

وكانت شركة “ألفابيت” قد أبلغت موظفيها أنهم يستطيعون العودة إلى مكاتبهم بشكل “تدريجي” بدءاً من يونيو المقبل، مع إمكانية العمل من المنزل حتى نهاية 2020 لبعض الموظفين.

أما فيس بوك فقد كشفت أن “أغلب” موظفيها سيتعين عليهم العمل من المنزل حتى نهاية العام الجاري.