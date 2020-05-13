الدوري الإنجليزي.. 4 شروط أساسية لاستئناف التدريبات

وضعت السلطات البريطانية اشتراطات مشددة على فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لاستئناف التدريبات الجماعية، ومن بينها منع الالتحامات وتعقيم شامل للملعب، وقصر التدريبات الجماعية على مشاركة 5 لاعبين فقط بكل فريق.

واستقبلت الأندية بروتوكولا شاملا لاستئناف التدريبات، ليتم توزيعه على اللاعبين والمدربين، تضمن ألا تمتد الحصة التدريبية الواحدة لأكثر من 75 دقيقة، مع الالتزام بتعقيم الرايات الجانبية والكرات والأقماع وقوائم المرمى وحتى أرضية الملاعب بعد كل حصة تدريبية.

وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي إمكانية استئناف التدريبات الجماعية للفرق بحلول الإثنين المقبل.

وما زالت هناك 92 مباراة متبقية في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه، كما تتبقى 108 مباريات في دوري الدرجة الثانية.

وفي حالة موافقة الحكومة على استئناف الدوري وموافقة الأندية، قد تقام 3 أو 4 مباريات يومياً في مواعيد انطلاق مختلفة وذلك حتى نهاية يوليو المقبل.