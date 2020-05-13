الكلية التقنية بمكة المكرمة تعلن فتح باب القبول والتسجيل

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءا من ١٤٤١/١١/٤ هـ، وحتى ١٤٤١/١١/١٧ هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ.

‏‎وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة – تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

‏‎وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.