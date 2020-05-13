اليمن.. مسلحون يحاصرون مستشفى لتهريب مصاب بـ #كورونا

حاصر مسلحون مركزا طبيًّا في محافظة تعز اليمنية، لتهريب قريبٍ لهم، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبد الغني المسني مدیر مركز شفاك، إن المريض استعان بمجموعة مسلحين، لمساعدته على الهرب، وإنهم اقتحموا المكان، وقاموا بأخذه عنوة. موضحا أن الحراسة على المستشفى محدودة، ولا يمكنها التعامل مع المسلحين بالذخيرة الحية.

وأضاف المسني أن المركز قام بتحریر بلاغ رسمي بالواقعة، ليخلي مسؤوليته، ولكي تتولى الجهات الأمنية ضبط المصاب الهارب، لأنه قد يتسبب في إصابة المئات. معربا عن استغرابه لأن الجهات المسؤولة لم تتحرك حتى الآن، رغم إبلاغهم بالواقعة منذ 12 ساعة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن 65 حالة، و10 وفيات، حسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء.