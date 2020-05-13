مع توقعات بتطبيق فائدة سلبية.. الدولار ينخفض والإسترليني يرتفع

تسببت توقعات بأن تقوم الولايات المتحدة بخفض سعر الفائدة، انخفض سعر الدولار عن أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع، اليوم الأربعاء.

وأرجع خبراء انخفاض سعر الدولار إلى توقعات بأن يعلن رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، في كلمة متوقعة له اليوم، تطبيق أسعار فائدة سلبية.

ورغم أن بعض واضعي السياسات في الولايات المتحدة عارضوا أسعار الفائدة السلبية في الآونة الأخيرة، إلا أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين نزلت لمستوى قياسي عند 0.105 بالمئة الأسبوع الماضي.

ومرة أخرى، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن يتبني سعر فائدة سلبيا فيما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين انخفضت 0.8 بالمئة في أبريل نيسان وهو أكبر تراجع منذ الكساد العظيم مما أشعل جدلا بشأن تبني المزيد من السياسات للتعامل مع الوضع.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.98 ليحوم دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 100.44 الذي بلغه أمس الثلاثاء. وكسبت العملة الأمريكية أكثر من خمسة بالمئة من المستويات المتدنية لها في أوائل مارس آذار عند 94.63.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.3%، إلى 1.2288 دولار مع هبوط عائدات السندات، بعدما أظهرت بيانات انكماش اقتصاد بريطانيا 5.8%، في مارس رغم أن الاستهلاك انخفض بأقل مما كان يخشاه بعض المتعاملين في السوق.