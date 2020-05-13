بومبيو عن إيران: شعب يعاني.. وحكام ينشرون الرعب

وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران بأن “شعبها يعاني من أزمة صحية واقتصادية مدمرة بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما يسنخدم النظام الحاكم موارد البلاد لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم حتى أثناء هذا الوباء”.

وقال بومبيو، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس: “هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد”.

وزيارة بومبيو الخاطفة إلى القدس، هي الأولى له إلى الخارج منذ حوالى شهرين بسبب جائحة كورونا.

والتقى بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكتبه ولم يكن أيٌّ منهما يضع كمامة واقية.

وقال نتانياهو إن زيارة بومبيو “شهادة على قوة تحالفنا”، وأشاد بالضغوط الأميركية المستمرة على إيران في ظل استمرار “مخططاتها وأعمالها العدوانية ضد الأميركيين والإسرائيليين وضد الجميع في المنطقة”.

ومن المتوقع أن يناقش بومبيو ونتانياهو المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.