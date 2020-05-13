غزو أمريكي لفنزويلا.. ترامب ينفي والكونغرس يطلب توضيحات عاجلة

أكد رئيس لجنة في الكونغرس الأميركي أنه سيطلب توضيحات من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن عملية “غزو” غامضة أحبطتها فنزويلا وتم خلالها توقيف أميركيين اثنين.

وقال الديموقراطي إليوت إنغل الذي يترأّس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن “الكونغرس بحاجة للحصول على إجابات، ونريدها الآن”.

وأضاف عبر تويتر “نحتاج لمعرفة ما إذا كان تم خرق قوانين الولايات المتحدة من قبل مواطنين وشركات أميركية وإن كان أي من عناصر حكومة الولايات المتحدة علم بما كان يحصل”.

واشتكى إنغل من أن وزارة الخارجية تجاهلت طلبه للحصول على إيجاز بشأن القضية.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والذي تسعى الولايات المتحدة للإطاحة به منذ أكثر من عام، أن بلاده أحبطت محاولة غزو عن طريق البحر، يشتبه أن ثمانية أشخاص قتلوا فيها بينما عرض جوازي سفر لمواطنين أميركيين قيل إنه تم توقيفهما.

ونفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، علنا أي دور للولايات المتحدة في العملية، لكن رئيس شركة أمنية خاصة في فلوريدا أفاد أن مرتزقة تابعين إليه يعملون على الأرض في فنزويلا للإطاحة بمادورو.

واستقال الاثنين مستشاران لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو المعترف به كرئيس مؤقت للبلاد من قبل الولايات المتحدة ونحو 60 دولة أخرى، بعدما اتهمهما مادورو بالارتباط بالمرتزقة.

وقال إنغل “نحتاج إلى معلومات عن كل متعاقد أمني خاص عقد اجتماعات في الولايات المتحدة على صلة بالعملية المحتملة في فنزويلا، ونحتاج لمعرفة إن كانت إدارة ترامب على علم بهذه الاتصالات”.