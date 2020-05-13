عاجل.. النيابة العامة تأمر القبض على شخصين استوقفا قائد مركبة بسلاح أبيض

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرارًا بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو، وهما يستوقفان قائد مركبة في الطريق العام، ويحاولان الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن القرار جاء بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شابين باستيقاف قائد إحدى المركبات في إحدى الطرق العامة وترجلهما من مركبتهما، ومحاولة الاعتداء عليه.

وبين المصدر المسؤول بالنيابة العامة أن القرار صدر استنادًا إلى المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد البحث والتحري، والتأكد من هوية الشخصين في الفيديو، تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة.

وأكد المصدر أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسكينته واستقراره، تحت طائلة المُساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.