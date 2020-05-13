“الصحة العالمية”: شاحنات الإغاثة في ليبيا تتعرض لقصف تركي

قالت منظمة الصحة العالمية إن شاحنات محملة بالإمدادات الأساسية “تعرضت للقصف من طائرات تركية مسيرة عدة مرات”، خلال توجهها إلى مدينتي ترهونة وبني وليد، جنوب شرق العاصمة الليبية.

وأشارت المنظمة إلى أن الأمر أسفر عن معاناة 150 ألف مواطن في بني وليد من نقص حاد في الأدوية والغذاء والوقود، حسب بيان المنظمة اليوم.

كما لفتت إلى فرار أكثر من ثلاثة آلاف شخص من ترهونة جراء القتال الدائر هناك، مضيفة أن قدرتها على الوصول إلى 200 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل المدينة والمناطق المحطية محدودة للغاية.

وأعربت المنظمة عن قلقها من الوضع الصحي الإنساني المتردي في ترهونة، إذ تأثرت خدمات الرعاية الصحية وسلسلة التبريد للقاحات نتيجة انقطاع إمدادات الماء والكهرباء، ما زاد بشكل كبير من خطر تفشي الأمراض المعدية.

وأشار البيان إلى اضطرار معظم مرافق الرعاية الصحية إلى تعليق خدماتها، ليبقى مستشفى ترهونة التعليمي وعيادة واحدة فقط مفتوحين لتقديم الخدمات الصحية.