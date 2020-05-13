لماذا يقتل بعضهم ولا يصيب آخرين بصداع؟.. بريطانيون يدرسون الشفرة الوراثية لـ35 ألف مصاب بـ #كورونا

فيروس كورونا، لماذا يقتل بعض الناس، بينما لا يصيب آخرين حتى بصداع خفيف؟ سؤال طرحه باحثون بريطانيون، وفي سبيل الإجابة عنه، أعلنوا بدءهم في دراسة حالات 35 ألف شخص أصيبوا بالفيروس.

وأعلن الباحثون أنهم سيبدؤون في تتبع تسلسل الشفرة الجينية لمرضى كوفيد-19 الذين دخلوا في حالات حرجة ومقارنتها بمن ظهرت عليهم أعراض بسيطة، أو لم تظهر عليهم اعراض على الإطلاق.

وستشمل الدراسة، التي تبحث عن جينات وراثية معينة، ربما تتسبب في تدهور الحالة الصحية لمرضى كوفيد-19، ما يصل إلى 20 ألف شخص يعالجون في الوقت الراهن في وحدات العناية المركزة، ونحو 15 ألفا لم تظهر عليهم سوى أعراض بسيطة.

ويحذر العلماء من أن المعلومات المتوفرة لديهم عن الفيروس الذي ظهر في الصين العام الماضي ما زالت محدودة، لكنهم يقولون إن من المذهل كيف يكون المرض قاتلا للبعض ولا يصيب البعض الآخر سوى بأعراض طفيفة.

ودعا وزير الصحة، مات هانكوك، الناس للدخول في برنامج البحث وقال: “إذا طُلب منكم التوقيع على المشاركة في التجارب الجينية التي تجريها جينوميكس إنجلند فافعلوا ذلك رجاء، لأنه سيمكننا من فهم الروابط الجينية، وهو جزء من بناء صورة علمية للفيروس”.