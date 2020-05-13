الكويت: 751 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الأربعاء) تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 11028 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 82 حالة.

وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان سابق، اليوم (الأربعاء)، شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3263 حالة.