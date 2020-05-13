إصابات #كورونا اليوم.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ673 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 673، جدة 338، مكة المكرمة 283، الدمام 147، الهفوف 67، المدينة المنورة 64، الجبيل 52، الطائف 50، الخبر 47، تبوك 35، المجمعة 30، الدرعية 18، الظهران 14، أملج 13، بيش 11 الخرج 6، سلوى 4، صفوى 4، الجفر 3، القطيف 3، بقيق 3، الخرمة 3.

كما شملت المدن التي سجلت حالات إصابة، الخفجي، قرية العليا، رأس تنورة، رابغ، قرعة، القنفذة، شرورة، حائل، المزاحمية، حوطة سدير، بتسجيل حالتين في كل منها، كما تم تسجيل حالة واحدة في كل من أبها، النعيرية، بريدة، عنيزة، الرس، الهدا، الليث، المخواة، نجران، حوطة بني تميم، الدلم، وادي الدواسر، الدوادمي، الرين، السليل، الزلفي، رويضة العرض.