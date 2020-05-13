“البيئة” تطرح 453 وظيفة (رجال) في مختلف مناطق المملكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح 453 وظيفة (رجال) في مختلف مناطق المملكة، وذلك بنظام الوظائف المؤقتة، على أن يكون التقديم عبر موقع الوزارة ولمدة 10 أيام بداية من 10 شوال 1441 الموافق 2 يونيو 2020.

وحددت الوزارة عددًا من الشروط والضوابط في المتقدمين منها أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة السلوك، ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون مفصول من الخدمة بالدولة، توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية، توفر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين.

ولمعرفة كيفية التقديم والوظائف المطلوبة يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment%2010.aspx