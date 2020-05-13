“الإمارات” تستأنف رحلات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات

أعلنت طيران الإمارات، اليوم (الأربعاء)، استئناف خدمات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات اعتباراً من 21 مايو الجاري.

وأوضحت، في بيان، أن الوجهات: هي لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن، وذلك بعد اتخاذها كامل الاحتياطات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة موظفيها وعملائها.

وسيتمكن الراغبون في السفر على هذه الرحلات من الحجز إذا لبّوا المتطلبات المحددة وشروط الدخول إلى الوجهات المقصودة ويشمل ذلك موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يرغبون في العودة إلى البلاد.

وبالإضافة إلى الرحلات المنتظمة المعلنة لا تزال طيران الإمارات تعمل بشكل وثيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل عودة الزوار والمقيمين إلى دولهم.